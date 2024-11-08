気象台は、午後11時25分に、洪水警報を東村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・東村に発表本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■国頭村□大雨警報・土砂災害9日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間9日夕方□洪水警報9日夜遅くにかけて警戒■東村□大雨警報・土砂災害9日未明から9日夜遅くにかけて警戒・浸水