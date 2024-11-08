筒井久吉さん米国の水爆実験で被ばくした静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」の元船長、筒井久吉（つつい・きゅうきち）さんが死去していたことが8日、親族への取材で分かった。92歳。愛知県出身。6月4日に名古屋市の自宅で老衰のため亡くなったという。第五福竜丸は1954年3月1日、太平洋で操業中にビキニ環礁での水爆実験で放射性降下物「死の灰」を浴び、筒井さんを含む乗組員23人全員が被ばく。1人が半年後に死亡した。