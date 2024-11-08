ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値152.76高値153.37安値152.14 154.60ハイブレイク 153.99抵抗2 153.37抵抗1 152.76ピボット 152.14支持1 151.53支持2 150.91ローブレイク ユーロ円 現値164.26高値165.43安値163.89 166.70ハイブレイク 166.07抵抗2 165.16抵抗1 164.53ピボット 163.62支持1 162.99支持2 162.08ローブレイク