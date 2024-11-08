気象台は、午後10時59分に、大雨警報（土砂災害）を東村に発表しました。また洪水警報を国頭村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・東村に発表本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■国頭村□大雨警報・土砂災害9日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間9日夕方□洪水警報【発表】9日夜遅くにかけて警戒■東村□大