13日に開幕、今回5年ぶり3回目の開催となる世界野球プレミア12（第3回WBSCプレミア12）。それに先駆け、新生“井端ジャパン”の国際試合、初陣となる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs チェコ共和国」がバンテリンドームで9日、10日に行われる。その侍達に10日、日曜日の試合で頼もしくフレッシュなエールを送るのが三重高校ダンス部「ＳＥＲＩＯＵＳＦＬＡＶＯＲ」である。【写真を見る】「どこから見ても全員センター