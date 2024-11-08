半導体メーカーとして業界1位のTSMCと業界3位のGlobalFoundriesが、アメリカ国内の半導体産業支援・振興を目的としたCHIPS法に基づいた補助金の助成について、商務省との交渉で「拘束力のある合意」に至ったことがわかりました。正式な契約が行われる時期は不明ですが、2024年アメリカ大統領選挙で当選を確実にしたドナルド・トランプ氏はCHIPS法に関して懐疑的なスタンスを取っているため、バイデン大統領の任期中に正式契約まで