[caption id="attachment_1239802" align="aligncenter" width="600"] 授賞式の様子。中央が代表の藤井氏[/caption]フキワレ・シードルリー・上州沼田シードル醸造は、同社の定番シードル2種が、9月にスペイン・アストゥリアスで開催されたシードルの国際品評会「Salon International Sidra de Gala(通称SISGA)」において、部門最高賞のPremiumを受賞したことを発表した。シードルとは、リンゴを原材料とするスパークリングワイン