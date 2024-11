光JSみらいは、JR総武線小岩駅周辺にて、ブラジル体感イベント「BRAZIL QUEST in 小岩」を11月24日(日)に開催する。「BRAZIL QUEST in 小岩」の目的「BRAZIL QUEST in 小岩」は、“ブラジルが小岩をジャックする”をコンセプトに開催される体験型イベントだ。同イベントの目的は、江戸川区民をはじめとした参加者にブラジル文化を身近に感じてもらいながら異文化理解を深め、国際的な視野を広げる機会を作ること。また、ブラジルル