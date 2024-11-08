ザ ヴィリディアン(The Viridi-anne)の2024年秋冬コレクションから、新作レザージャケットやアクセサリーが登場。“しっとり上質なホースレザー”ジャケット注目は、A-2タイプのフライトジャケットをモチーフにした「ホースレザージャケット」。植物タンニンとプルアップオイルで仕上げたホースレザーを使用しており、美しい光沢感、しっとりと上質な表情がポイントだ。防寒性に優れた裏地キルティング仕様のほか、襟を立ててスタ