タレントの伊集院光が８日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演した。この日、「俺、オカネのバランスが悪い人が好きなの。これに関しては湯水のように使うけど、これにオカネ出すのは嫌なんだよねみたいな話を聞くのが好きで」と話し出した伊集院。「俺、一人旅がすごい好きで、その時に泊まる所にカネ使うのが本当に嫌なの」と続けると「お仕事で呼んでもらう時に（ホテルが）普通より