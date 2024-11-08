中国政府は、実質的には地方政府の債務だが公式統計には表れない「隠れ債務」の解消に向け、今後5年間で10兆元（約210兆円）の地方債を追加発行する。地方財政が逼迫（ひっぱく）するなか、隠れ債務の膨張が金融システムへ飛び火する可能性もあり問題になっていた。中国の全国人民代表大会（全人代、国会に当たる）常務委員会は8日、3年間で6兆元の地方債を追加発行することを承認し、既に決定していた4兆元と合わせて追加発行