◇第49回社会人野球日本選手権準決勝Honda2―0三菱重工East（2024年11月8日京セラD）Hondaは都市対抗覇者の三菱重工Eastを破り、準優勝した15年以来の決勝進出を決めた。入社2年目の上ノ山倫太朗（23）が、代打で2点目につながる安打を放った。Hondaは39年ぶり2度目の優勝を懸け、9日にトヨタ自動車と決勝を戦う。上ノ山は覚悟を持って初球を振り抜いた。7回2死一塁、変化球を捉えた打球は一、二塁間を破り、右翼手の三