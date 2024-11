MLBロサンゼルス・ドジャースがXの公式アカウントを更新。先頃行われたワールドシリーズ優勝パレードで、大谷翔平、山本由伸ら、ドジャースの優勝メンバーがパレードを楽しむ姿を公開し、ファンを喜ばせている。【映像】 大谷翔平&山本由伸の激レア映像同アカウントが「When the Champs became content creators at the parade.」と紹介しつつ、優勝パレードの際に撮ったバスでの選手たちの姿を収めた動画を公開。その動画で大谷