ちょっとクセありなデザインは普段のコーデのアクセントになる！今回は、ワンポイント組みあわせるだけで映える“お遊びふわもこアイテム”4つをご紹介します。女の子らしさ全開なファーやシャギーなど、カレが思わず触れたくなる素材でモテも狙いましょ♡Item 【PARIS KID'S】ファーバッグキュートなハート型が魅力的♡ ガーリーコーデをさらに華やかに。ピンクハートファーバッグ 1,650円／パリスキッズ 原宿店Item