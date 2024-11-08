MBCラジオスペシャルウィーク 未来へ届け！ラジオのチカラ MBCテレビ毎週金曜午後３時４９分から放送中の『かごよんフライデー』の中で紹介した、１１月９日（土）～１０日（日）MBCラジオスペシャルウィークに関する情報です。 MBCラジオでは【１１月２日（土）～１１月１０日（日）】の期間、スペシャルウィークを展開しています。 １１月９日（土）は、８時間生放送のスペシャルプログ