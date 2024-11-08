鹿児島の週末イベント情報 MBCテレビ毎週金曜午後３時４９分から放送中の『かごよんフライデー』の中で紹介した、１１月９日（土）～１０日（日）イベント情報です。 １）南九州市知覧町 秋の風物詩の一つ『南九州市灯りの道しるべ～ちらん灯彩路（とうさいじ）～』 【９日（土）】に、およそ７０００個の竹灯籠や紙灯籠が幻想的な夜を演出するイベントが「南九州市の知覧武家屋敷庭園」で行われます。