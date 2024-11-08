英バークレイズ銀行英中銀は１２月の政策金利据え置くと予想 英バークレイズ銀行は、英中銀は１２月の政策金利を据え置くと予想している。従来は、年末までもう一度利下げを行うと予想していた。今回の予想を修正した理由について、「記者会見での主なメッセージは、財政政策の影響に関する不確実性、労働市場の現状に関する不確実性など、現在の局面における不確実性の大きさを繰り返し強調したことだ。