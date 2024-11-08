ピル英中銀チーフエコノミスト ディスインフレが続けば、追加利下げの余地がある 賃金、利益、労働市場はタイトな状況 米国とドイツの政治的変化が不透明感広げている 資産価格動向を注意深く監視する 緩やかな利下げは条件付き 金利パスは経済情勢に左右される