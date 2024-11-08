新宿や池袋などにある商業施設「ルミネ」では、2024年11月14日から20日の期間、10％オフで購入できるキャンペーンを実施します。ネット通販も10％オフ11月14日から20日まで、ルミネカードを使用して商品を購入すると10％オフになります。キャンペーンに先駆けて、11月13日までの期間はネット通販「アイルミネ」で10％オフの事前注文が可能です。また、アイルミネ会員限定でカート投入時の商品合計金額が5000円以上だと、送料無料に