国際大会や全国規模の大会で優れた成績をおさめた個人や団体に贈られる「メダル栄光」の授与式が山口県庁で行われました。今年度の前期メダル栄光は、体育賞では個人36人と18団体が、文化賞は1団体が受賞しました。このうち、光高校3年の池田楓さんと2年の棟近日菜さんは佐賀県唐津市で行われた国民スポーツ大会・セーリング競技に出場、ヨットの速さを競う少年女子420級で優勝しました。（池田楓さん）「1位をとれた