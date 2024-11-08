■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯（8日、国立代々木競技場第一体育館）女子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、2年ぶりの優勝を目指す坂本花織（24、シスメックス）が圧巻の演技で今季世界最高の78.93点をマーク。SP首位で明日のフリーに挑み、GPシリーズ2連勝＆ファイナル進出へ好スタートを切った。日本勢は千葉百音（19、木下アカデミー）が自己ベストの71.69点で2位。さらに青木祐奈（22