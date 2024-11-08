ロックバンド「GLAY」のメジャーデビュー30周年記念「GLAY30thANNIVERSARYARENATOUR2024―2025“BackToThePops”PresentedbyGLAYEXPO」の後半戦が8日、大阪城ホールでスタートした。「誘惑」「SOULLOVE」や5月29日リリースの62ndシングル「whodunit」など全24曲を熱唱。GLAYの代表曲オンパレードに1万人のファンが沸いた。5月25日に30周年を迎え「GLAYEXPO」をテーマにした全国ツアー。ボーカルのTE