４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」が８日、大阪城ホールで、デビュー３０周年イヤー後半を飾るアリーナツアー「ＧＬＡＹ３０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＡＲＥＮＡＴＯＵＲ２０２４―２０２５“ＢａｃｋＴｏＴｈｅＰｏｐｓ”ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＧＬＡＹＥＸＰＯ」の初日を迎えた。ＧＬＡＹは今年５月２５日にデビュー３０周年を迎え、「ＧＬＡＹＥＸＰＯ」をテーマに活動中。１０月には約３年ぶりと