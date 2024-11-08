冬の季節にかかせない、石油ストーブや電気ストーブなどの暖房機器での事故が毎年起きています。NITE＝製品評価技術基盤機構が実験映像を公開し、注意を呼びかけています。寝返りで布団が電気ストーブにかかり、30分ほどで火事になってしまうことや…。 灯油ではなく、誤ってガソリンを給油した石油ストーブに火を点け、炎上してしまうことも。 NITEによると、2023年までの5