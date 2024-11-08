韓国のティーウェイ航空の旅客機・エアバスA330が7日早朝、三亜鳳凰国際空港に着陸し、今年初となる韓国1000人旅行団が海南省三亜市から中国に入国。海南島での熱帯ビーチリゾートの旅を始めた。人民網が伝えた。韓国1000人旅行団の訪問は、三亜市と韓国の観光業界の踏み込んだ連携の重要な成果の一つだ。三亜市とソウル市、釜山市を結ぶ国際線が段階的に再開するにつれて、両地間の観光交流も盛り上がりを見せるようになっている