厚生労働省は８日、インフルエンザが流行入りしたと発表した。全国約５０００か所の医療機関から１０月２８日〜１１月３日の１週間に報告された感染者数は、１医療機関あたり１・０４人で、流行入りの目安となる１人を超えた。年間を通じて流行が続いた２０２３年を除けば、過去１０年で最も早い流行入りとなる。都道府県別では、沖縄（１０・６４人）が最も多く、静岡（２・０９人）、千葉（２・００人）が続いた。１６県で１