いまどきのスマホカバーは、端末本体の見た目を活かしたクリアタイプがトレンドですが、一方で根強い人気を誇っているのが、アクティブな場面でも安心して使用できるタフネス仕様のiPhoneケースです。アウトドアやスポーツを楽しむ人には、不意のアクシデントにも負けない頑丈なタイプがやはり安心ですよね。例えば、この秋ROOT CO.（ルートコー）から登場した「BR×ROOT CO. for iPhone16／iPhone16Pro」（各6600円）は、そんなヘ