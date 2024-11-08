全国高校サッカー選手権大会県大会決勝がいよいよあす行われます。全国への切符をかけ決勝に臨む両校を紹介します。創部21年目、初の全国選手権出場を狙う龍谷富山高校。今月4日の準決勝では9連覇中の絶対王者富山第一高校を相手に持ち前の攻撃力が爆発。エースの横山選手がハットトリックを達成するなど富山第一に4対1で勝利し初の決勝進出を決めました。龍谷富山を率いるのは濱辺哲監督（45）です。千葉県出身でカタ