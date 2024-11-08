議員の辞職に伴う県議会議員・鹿沼市選挙区の補欠選挙が１１月８日に告示され、立憲民主党の新人・大貫毅氏（６４）以外に立候補の届け出がなく大貫氏が無投票で初当選を決めました。 県議会議員・鹿沼市選挙区の補欠選挙は、６月の鹿沼市長選挙に出馬して初当選した松井正一氏が議員を辞職したのに伴って行われました。 ８日午後５時に立候補の届け出が締め切られ、大貫氏以外に届け出がなかったことから無投票での当選が決まり