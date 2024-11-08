自分たちが暮らす地域の産業について学ぶため、塩谷町の小学生が１１月８日に地元の酒蔵を見学しました。 塩谷町にある酒蔵「小島酒造店」を訪れたのは、大宮小学校の３年生２４人です。大宮小学校では、社会科と総合的な学習の時間の授業の一環として、自分たちが住む塩谷町のことを知るため１０年ほど前からこちらの酒蔵や地域の農家などを見学しています。 小島酒造店の小嶋 拓代表社員は、子どもたちにさまざまな質問を投げ