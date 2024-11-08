ソフトバンクは8日、2025年3月期第2四半期決算を発表した。通期（上期）の売上高は、3兆1520億7900万円（前年同期比＋7.4％、以下同）、営業利益は5858億8900万円（＋13.9％）、純利益は3238億5700万円（＋7.2％）となった。代表取締役社長の宮川潤一氏は「上期で3兆円を超えたのは初めて」と過去最高の売上高をアピールした。 全セグメントで増収を達成 今回の決算では、コンシューマーを含めす