週刊文春の報道を巡る裁判で8日、松本人志さんは訴えを取り下げました。コメントから何が読み解けるのか、元大阪地検検事の亀井正貴弁護士に聞きました。◇松本人志さんのコメント「松本が訴えている内容等に関し、強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたしました。そのうえで、裁判を進めることで、これ以上、多くの方々にご負担・ご迷惑をお掛けすることは避けたいと考え、訴えを取り下げることと