村重杏奈が主演を務める映画『悪鬼のウイルス』が、2025年1月24日(金)より全国劇場公開される。今回、主題歌が高嶺のなでしこの『アイのウイルス』に決定。予告編映像・場面写真が解禁された。【写真】衝撃的な死闘が繰り広げられる、映画『悪鬼のウイルス』場面カット【6点】今作は二宮敦人の大人気ホラー小説を原作に、『オカムロさん』で鮮烈な監督デビューを果たした若干26才の気鋭・松野友喜人がメガホンをとる衝撃のイニシエ