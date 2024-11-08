女子個人総合喜田未来乃のフープ＝高崎アリーナ新体操の全日本選手権は8日、群馬県の高崎アリーナで開幕し、前半のフープとボールを終えた個人総合の女子は2023年世界選手権代表の喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）が合計60.200点で首位に立った。男子はスティックとリングが行われ、尾上達哉（花園大R.G）が合計36.350点でトップ。女子団体総合は前半のフープで東女体大が29.050点で1位。いずれも9日に後半種目を実