富山湾の冬の味覚の到来です。射水市の新湊漁港では、きょうズワイガニの初競りが行われました。初日の水揚げは昨シーズンより減りました。新湊漁港では悪天候のためおととい、きのうとズワイガニ漁が中止になり、きょうが今シーズンの初競りとなりました。初日の水揚げは雄がおよそ490匹、雌がおよそ900匹で昨シーズンの初日と比べて3割から4割ほど少なくなりました。初競りが遅れたこともあり、初日の競り値は