米国が１９５４年に太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験で被ばくした遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」の元船長筒井久吉（つつい・きゅうきち）さんが死去していたことが８日、分かった。第五福竜丸展示館（東京都江東区）によると、６月４日に名古屋市の自宅で老衰のため亡くなった。９２歳。愛知県出身。第五福竜丸は５４年１月に静岡県の焼津港から出港した。当初の船長が急病で船を降りたため、筒井さんが急きょ船長を務めた。被