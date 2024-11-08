北海道札幌・豊平警察署は2024年11月8日 札幌市豊平区美園4条5丁目に住む横山一朗容疑者（78）を逮捕しました。横山容疑者は2024年10月15日午前11時すぎ、札幌市豊平区美園4条2丁目の路上で、近所に住む86歳の女性を押し倒し、現金約3000円と携帯電話など約10点が入った手提げバックを奪って逃げた強盗致傷の疑いがもたれています。女性は右手にすり傷を負いましたが軽傷です。 警察が付近の防犯カメラなどを調べ、横山容疑者の