【春川聯合ニュース】韓国・江原道の金鎭台（キム・ジンテ）知事をはじめとする道代表団は８日、定期貨客船「イースタンドリーム号」で鳥取県の境港に到着し、平井伸治知事の歓迎を受けた。代表団は前日にイースタンドリーム号で江原道東海市を出発した。新型コロナウイルスの影響で運航を休止したイースタンドリーム号は今年８月、５年ぶりに運航を再開。双方で再開を祝う行事が行われた。江原道と鳥取県はこの日、友好提携協