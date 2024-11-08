政権の看板政策「地方創生」の実現に向けた会議の初会合が開かれ、石破総理大臣は「年末までに基本的な考え方を取りまとめる」と意欲を述べました。石破総理大臣「地方の未来を作り地方を守る、地方こそ成長の主役との考え方に立ちまして、地方創生2.0を起動させることは、私どもの内閣の最重要課題の一つであります」石破総理は地域の成功事例を分析し、全国に普遍化させるとしました。地方創生のための交付金の倍増を目指