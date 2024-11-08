フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯初日（８日、東京・国立代々木競技場）、男子ショートプログラム（ＳＰ）は、北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１０５・７０点で首位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が１０２・９６点で２位、壷井達也（シスメックス）が８５・０２点で３位だった。女子ＳＰは世界女王の坂本花織（シスメックス）が７８・９３点で首位、千葉百