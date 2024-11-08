MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。きょう8日は薩摩川内市から、1日でしぼんでしまう「一日花（いちにちばな）」の話題です。 淡いピンクに色づいた花々。 薩摩川内市入来町浦之名の八重地区コミュニティセンター近くで、酔芙蓉の花が見ごろを迎えています。 酔芙蓉は、朝は白い花が、夕方にかけて徐々にピンクに色づいていく様子が酔ったように見えること