笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。11月2日（土）の放送は、アドビ株式会社のCDO西山正一（にしやま・しょういち）さんをゲストに迎え、お届けしました。（左から）西山正一さん、笹川友里西山さんは、2001年にアドビシステ