タレントのタモリがＭＣとして８日放送のテレビ朝日系大型特番「タモリステーション」に出演した。今回は「大谷翔平記録と記憶に残る２０２４歴史的快挙の真実」と題し、新天地・ドジャースでワールドシリーズ制覇を成し遂げた大谷翔平投手の激動の１年に迫った。スタジオゲストには、ワールドシリーズでプレーした経験を持つ松井稼頭央、松坂大輔、青木宣親の３氏を迎え、大谷のプレーを徹底解説。今季、大谷が記録した