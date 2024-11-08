21:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明 22:30 カナダ雇用統計（10月） 予想4.0万人前回4.67万人（雇用者数・前月比) 予想6.5%前回6.5%（失業率) 9日 0:00 米ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月） 予想70.6前回70.5 1:00ボウマンFRB理事、銀行について講演（質疑応答あり） ※予定は変更されることがあります。