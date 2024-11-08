2024年11月1日から11月30日まで、ホテルニューオータニ幕張（千葉市美浜区ひび野2-120-3）24階 ペントハウスラウンジ「ベイコートカフェ」にて「ロイヤルアフタヌーンティーセット〜栗とぶどうとチョコレート〜」が提供されています。ホテルニューオータニ名物のスーパースイーツシリーズも！秋の味覚、栗とぶどうにプラスしてチョコレートも堪能できるアフタヌーンティーです。「モンブランタルト」や「グレープロール」など秋を