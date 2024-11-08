新体操の全日本選手権第１日は８日、群馬・高崎アリーナで行われ、女子個人総合はフープ、ボールの前半２種目を終え、昨年２位の喜田未来乃（エンジェルＲＧ・カガワ日中）が合計６０．２００点で首位に立った。松坂玲奈（ヴェニエラＲＧ）が２位につけた。男子個人総合は、スティックとリングの前半２種目終了時点で尾上達哉（花園大）がトップ。女子団体総合は前半のフープがあり、東女体大が首位発進した。