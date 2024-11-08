11月23日に行われる秋の大祭・御神幸祭を前に、防府天満宮でしめ縄づくりが行われました。しめ縄は通常、新年に向けて新しく作られるものですが、防府天満宮では毎年この時期に御神幸祭・裸坊祭に向けて防府天満宮・氏子青年部の集まり「若梅会」の人たちによって手作業で作られます。しめ縄は全部で12本、稲などより長いもち米のわらを使用します。1人が上で縄を抑え、下で3人が息をそろえて引っ張りながら丁寧に作っていきます。