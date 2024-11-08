製薬会社勤務のバイオ研究職との二刀流グラドル・空峰凛（27）がこのほど、都内で新作DVD「ひみつのじっけん」（ラインコミュニケーションズ）の発売記念イベントを行った。 【写真】大胆衣装でイベントに登場した空峰凛 バイオ研究職というインパクト抜群の肩書で今年1月にDVDデビュー。今回で3作目となり、今夏に千葉県内で撮影を実施。「惚れ薬をつくっている研究者の私が、同じマンションのおじさんを実験台