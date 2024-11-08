◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯第１日（８日、東京・国立代々木競技場）女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２年連続出場の青木祐奈（ＭＦアカデミー）は、自己ベストを１０点以上も更新する６９・７８点で３位スタートとなった。得点を見た瞬間は、自身でも驚いた表情で拳を握った。演技後のインタビューでは「緊張があった中でも、しっかりまとめて自分らしい演技ができて、