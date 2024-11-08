7人組グループ・Travis Japanが、12月4日に発売する2ndアルバム『VIIsual』（読み：ビジュアル）のFC限定盤の特典ディスクティザーが公開された。【動画】Travis Japan新アルバム『VIIsual』Fan Club Exclusive Edition -Special Movie Teaser-FC限定盤の特典DISCはCDと映像ディスクがあり、CDには宮近海斗・七五三掛龍也・松倉海斗のユニット曲「Trick! Trick!」、中村海人・松田元太のユニット曲「Warm it Up」、そして川島